Leicester City-Watford: pronostico e possibili formazioni

Sabato 8 gennaio pomeriggio al King Power Stadium si svolgerà un terzo turno di FA Cup della Premier League, mentre i campioni in carica del Leicester City ospiteranno il Watford. I Foxes iniziano la lunga e faticosa difesa della loro corona in patria, mentre gli Hornets si sono ritirati al terzo round per due stagioni di seguito. Il calcio di inizio di Leicester City-Watford è previsto alle 16.

Prepartita Leicester City-Watford: a che punto sono le due squadre?

Leicester City

Come se la loro storica vittoria del titolo di Premier League 2015-16 non fosse abbastanza, il Leicester ha sfidato ancora una volta le probabilità di alzare la FA Cup nella stagione 2020-21, con il ...

