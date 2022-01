Le previsioni meteo del weekend di sabato 8 e domenica 9 gennaio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Peggiora il tempo sull’Italia. Secondo gli esperti, dopo il giorno dell'Epifania è iniziata sul nostro Paese una fase decisamente invernale. Venti via via più freddi soffieranno su tutte le regioni, facendo crollare le temperature sia diurne (solo 4 gradi al Nord e sotto i 10 al Centro) sia notturne (sottozero al Settentrione e vicinissime allo zero al Centro), mentre una perturbazione riporterà forti precipitazioni su molte zone. Perè previsto sole prevalente al Centro-Nord e le piogge riguarderanno soltanto le regioni meridionali (Campania esclusa), mentre da9 è attesa una nuova irruzione artica e perturbazione, con neve sulle regioni adriatiche a quote vicine alla pianura e alle coste, maltempo intenso sul resto del Centro-Sud, soleggiato al Nord (LE).

Ecco in dettaglio le previsioni degli esperti di 3BMeteo: previsioni di Sabato Foto 3BMeteo Un nuovo fronte raggiungerà le Alpi confinali occidentali ma il suo passaggio sarà molto rapido e la ... Firenze, 7 gennaio 2022 - Le previsioni del tempo riportate dal Centro funzionale della Regione Toscana prevedono un deciso calo termico a partire da venerdì sera e anche per la giornata di sabato con ... Sarà un fine settimana tipicamente invernale con precipitazioni, nuvole e neve a quote sempre più basse. Ecco le previsioni ...