Le lezioni riprenderanno lunedì. Costa: “L’obiettivo del governo è garantire la scuola in presenza”. Ma i presidi insistono: “Si rientri in aula il 31 gennaio” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “L’obiettivo del governo è sempre stato, fin da subito, garantire la scuola in presenza. A quello continuiamo ad attenerci”. È quanto ha detto al Corriere il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a proposito del ritorno a scuola dopo la pausa natalizia (leggi l’articolo). “Il governo ha preso una decisione chiara: riprenderemo il 10 gennaio con le nuove regole che garantiranno maggiore sicurezza” ha spiegato Costa, per il quale le decisioni differenziate tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria non sono legate a “discriminazioni” ma a “situazioni diverse dovute alle vaccinazioni. La campagna vaccinale per la fascia 12-19 anni è già iniziata da tempo. Oltre il 70% è vaccinato. Con coerenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) “delè sempre stato, fin da subito,lain. A quello continuiamo ad attenerci”. È quanto ha detto al Corriere il sottosegretario alla Salute, Andrea, a proposito del ritorno adopo la pausa natalizia (leggi l’articolo). “Ilha preso una decisione chiara: riprenderemo il 10con le nuove regole che garantiranno maggiore sicurezza” ha spiegato, per il quale le decisioni differenziate tradell’infanzia, primaria e secondaria non sono legate a “discriminazioni” ma a “situazioni diverse dovute alle vaccinazioni. La campagna vaccinale per la fascia 12-19 anni è già iniziata da tempo. Oltre il 70% è vaccinato. Con coerenza ...

Advertising

fcolarieti : Le lezioni riprenderanno lunedì. Costa: “L’obiettivo del governo è garantire la scuola in presenza”. Ma i presidi i… - Mattiat961 : RT @LuS_inc: Mi è arrivata anche la comunicazione ufficiale dallo IED, dove insegno, che da lunedì le lezioni riprenderanno in #dad. Lo tro… - LuS_inc : Mi è arrivata anche la comunicazione ufficiale dallo IED, dove insegno, che da lunedì le lezioni riprenderanno in… - teleduemila : Sindaco di Pesaro Matteo Ricci: «Domani 7 gennaio le scuole saranno aperte regolarmente, la Regione Marche non ha p… - ANSA_Legalita : Covid: Lombardia, scuole riprenderanno regolarmente. Assessore Sala, lezioni saranno in sicurezza ed efficaci |#ANSA -