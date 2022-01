Le femministe “processano” il Papa per le parole sulla maternità | “Misogino e oscurantista”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 gennaio 2022)Francesco è sotto attacco per avere parlato di paternità e, contro l’inverno demografico dell’Occidente nell’udienza di mercoledì. Il suo accenno alle culle vuote ha fatto prima arrabbiare gli animalisti che hanno frainteso totalemente ledel Pontefice: “Oggi la gente non vuole avere figli, almeno uno. E tante coppie non vogliono. Ma hanno due cani, due gatti. Sì, cani e gatti occupano il posto dei figli”. Poi leche sui social hanno parlato di un”, conferma dell’atteggiamento sessista e patriarcale della Chiesa. L’allarme lanciato dal pontefice – «tante coppie non hanno figli perché non vogliono»- ; e il conseguente appello alla “santità” dell’esser genitori hanno fatto infuriare molte donne. Si sono sentite offese dalle ...