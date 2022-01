Le autorità sanitarie fermano il Bologna: il match contro il Cagliari va verso il rinvio (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Serie A torna in campo domenica 9 Gennaio per la 21esima giornata. Tuttavia, come già successo nell’ultimo turno, gran parte della programmazione è a forte rischio a causa dell’elevato numero di calciatori risultati positivi al Covid-19. Quasi per certo – manca ancora l’ufficialità – verrà rinviata Cagliari-Bologna ( oltre ad Udinese-Atalanta) poiché l’ASL Bologna ha imposto cinque giorni di quarantena all’intera rosa felsinea, impedendole dunque di partire verso il capoluogo sardo. La squadra di Sinisa Mihajlovic sarà quindi costretta a saltare anche questo appuntamento dopo quello con l’Inter, anche se qui incombe lo spettro di una sconfitta a tavolino a causa di una distrazione con la distinta di gara. Per quanto ne concerne il Cagliari invece, dopo aver ritrovato una vittoria che mancava da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Serie A torna in campo domenica 9 Gennaio per la 21esima giornata. Tuttavia, come già successo nell’ultimo turno, gran parte della programmazione è a forte rischio a causa dell’elevato numero di calciatori risultati positivi al Covid-19. Quasi per certo – manca ancora l’ufficialità – verrà rinviata( oltre ad Udinese-Atalanta) poiché l’ASLha imposto cinque giorni di quarantena all’intera rosa felsinea, impedendole dunque di partireil capoluogo sardo. La squadra di Sinisa Mihajlovic sarà quindi costretta a saltare anche questo appuntamento dopo quello con l’Inter, anche se qui incombe lo spettro di una sconfitta a tavolino a causa di una distrazione con la distinta di gara. Per quanto ne concerne ilinvece, dopo aver ritrovato una vittoria che mancava da ...

Advertising

PietroMazzara : AC Milan comunica che tutti i calciatori testati nella giornata odierna sono risultati negativi al Covid-19. Nei p… - AntoVitiello : AC Milan comunica che Ciprian Tatarusanu è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Ci… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che a seguito dei controlli svolti attraverso i tamponi un calciatore è risultato positivo al Co… - PatriziaCaronna : RT @ideascuola: LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI Sicurezza COVID-19 nelle scuole: un diritto per gli studenti, un dovere per le autorità san… - docdrugztore : RT @ideascuola: LETTERA APERTA ALLE ISTITUZIONI Sicurezza COVID-19 nelle scuole: un diritto per gli studenti, un dovere per le autorità san… -

Ultime Notizie dalla rete : autorità sanitarie Scuola, De Luca: 'Elementari e medie rimangono chiuse'. Ma il governo impugnerà l'ordinanza Secondo De Luca 'non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche da parte delle autorità sanitarie, che sono alle prese con ...

Campania, De Luca non riaprirà elementari e medie: 'Non ci sono le condizioni minime di sicurezza'. Il governo impugna il provvedimento Secondo il governatore 'non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata alle autorità scolastiche da parte delle autorità sanitarie, che sono alle ...

Covid in Norvegia, minacce di morte alle autorità sanitarie che impongono nuove restrizioni Sputnik Italia Secondo De Luca 'non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata allescolastiche da parte delle, che sono alle prese con ...Secondo il governatore 'non ci sono le condizioni minime di sicurezza e la possibilità di offrire collaborazione adeguata allescolastiche da parte delle, che sono alle ...