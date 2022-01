Le altre ragazze molestate in piazza Duomo a Milano | VIDEO (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il capodanno in piazza Duomo a Milano è stato il pretesto per una serie di molestie ai danni di alcune ragazze inermi di fronte al “branco”. Dopo il VIDEO circolato qualche giorno fa in cui veniva mostrata una giovane che tentava di divincolarsi da un cerchio di uomini che si stringeva sempre di più intorno a lei, la testata alanews ha pubblicato un altro filmato, registrato intorno all’una e mezza, a ridosso del palmeto artificiale installato al confine della piazza: mostra due ragazze spinte contro una transenna che cercano disperatamente di scappare da un groviglio di braccia e mani. Alla fine riescono a raggiungere la polizia, con l’aiuto di qualche passante, e – in lacrime – raccontano alle forze dell’ordine l’accaduto. Le altre ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il capodanno inè stato il pretesto per una serie di molestie ai danni di alcuneinermi di fronte al “branco”. Dopo ilcircolato qualche giorno fa in cui veniva mostrata una giovane che tentava di divincolarsi da un cerchio di uomini che si stringeva sempre di più intorno a lei, la testata alanews ha pubblicato un altro filmato, registrato intorno all’una e mezza, a ridosso del palmeto artificiale installato al confine della: mostra duespinte contro una transenna che cercano disperatamente di scappare da un groviglio di braccia e mani. Alla fine riescono a raggiungere la polizia, con l’aiuto di qualche passante, e – in lacrime – raccontano alle forze dell’ordine l’accaduto. Le...

