Lda ed Elena si insultano. Indiscreto dalla casetta di Amici: "Sporco? Un pretesto", cosa nascondono (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo scontro, adesso, potrebbe essere dietro l'angolo. Ad Amici 21 tra LDA ed Elena potrebbe accadere di tutto ed ancora non si capisce cosa nascondono i due allievi, protagonisti di una forte litigata. Tensioni, complotti e tanto di più? Un mistero ancora non spiegato per adesso. Intanto, i più curiosi hanno potuto seguire il loro scontro su Witty Tv. Ora si va verso un chiarimento che potrebbe arrivare alla prima puntata del 2022, in onda domenica 9 gennaio. Come si nota da Witty Tv, la grande litigata è arrivata per le pulizie: si tratta, però, soltanto di un "casus belli", perché poi tutto si è incrinato nel peggiore dei modi. Si va verso il confronto voluto da Serena, Cosmary e Alex, che hanno notato disordine nello spazio comune. LDA, in questo momento, si è esposto più degli altri difendendo la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo scontro, adesso, potrebbe essere dietro l'angolo. Ad21 tra LDA edpotrebbe accadere di tutto ed ancora non si capiscei due allievi, protagonisti di una forte litigata. Tensioni, complotti e tanto di più? Un mistero ancora non spiegato per adesso. Intanto, i più curiosi hanno potuto seguire il loro scontro su Witty Tv. Ora si va verso un chiarimento che potrebbe arrivare alla prima puntata del 2022, in onda domenica 9 gennaio. Come si nota da Witty Tv, la grande litigata è arrivata per le pulizie: si tratta, però, soltanto di un "casus belli", perché poi tutto si è incrinato nel peggiore dei modi. Si va verso il confronto voluto da Serena, Cosmary e Alex, che hanno notato disordine nello spazio comune. LDA, in questo momento, si è esposto più degli altri difendendo la ...

Advertising

AmiciUfficiale : Continua il confronto tra LDA ed Elena dopo alcune incomprensioni in casetta... Per scoprire cosa è successo clicca… - maria_ovayolu : RT @sogniinfumo: DOPO QUESTA SETTIMANA LDA ED ELENA NON LI VOGLIO PIÙ VEDERE PER ALMENO 3 MESI #AMICI21 #caroligi - Ofelieh : Posso dire? Sicuramente la verità sta nel mezzo, però ho trovato molto vera Elena e un po' paraculo LDA. #amici21 - gaiuzxot5 : e comunque Elena ha asfaltato LDA ?? #amici21 - santina_talco : io come Cristiano #AMICI21 #Elena #lda -