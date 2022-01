Lavorava come operaio edile ma percepiva il reddito di cittadinanza, 60enne denunciato (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di Napoli per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Nello specifico, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri ad un cantiere edile di Ospedaletto d’Alpinolo, il 60enne, percettore di reddito di cittadinanza, è stato sorpreso mentre era intento a svolgere mansioni quale operaio edile, senza regolare assunzione. Gli esiti dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avellino e all’INPS per l’interruzione dell’elargizione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite. La posizione del titolare dell’impresa edile è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hannoin stato di libertà undi Napoli per indebita percezione deldi. Nello specifico, a seguito di un controllo eseguito dai Carabinieri ad un cantieredi Ospedaletto d’Alpinolo, il, percettore didi, è stato sorpreso mentre era intento a svolgere mansioni quale, senza regolare assunzione. Gli esiti dell’attività sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Avellino e all’INPS per l’interruzione dell’elargizione del sussidio e il recupero delle somme indebitamente percepite. La posizione del titolare dell’impresaè ...

