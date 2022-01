Lavorare nei borghi: le ragazze della felicità nell’Italia dimenticata (Di venerdì 7 gennaio 2022) E meno male che erano “neet”, sdraiati, inconcludenti. Che passavano il tempo sui social tra selfie e meme. Sono bastate due chiacchiere con le ragazze che si stanno dedicando a quelle che oggi si chiamano zone rurali o marginali, campagne e borghi in semi-abbandono, aree verdi dimenticate, per riconoscere in loro quella disposizione all’innovazione che alcuni neuroscienziati dicono sia naturalmente insita nel loro cervello. Quanto alla competenza, le lauree in Economia dello sviluppo, Comunicazione interculturale, Progettazione bandi europei, Metodologia dei servizi sociali, Rigenerazione urbana o culturale, parlano da sole. Come gli studi all’estero per tirocini, scambi, specializzazioni. Tornate, si sono messe in gioco per creare le condizioni che permettessero loro, e alle loro coetanee, di restare. Perché sono proprio le ragazze ... Leggi su iodonna (Di venerdì 7 gennaio 2022) E meno male che erano “neet”, sdraiati, inconcludenti. Che passavano il tempo sui social tra selfie e meme. Sono bastate due chiacchiere con leche si stanno dedicando a quelle che oggi si chiamano zone rurali o marginali, campagne ein semi-abbandono, aree verdi dimenticate, per riconoscere in loro quella disposizione all’innovazione che alcuni neuroscienziati dicono sia naturalmente insita nel loro cervello. Quanto alla competenza, le lauree in Economia dello sviluppo, Comunicazione interculturale, Progettazione bandi europei, Metodologia dei servizi sociali, Rigenerazione urbana o culturale, parlano da sole. Come gli studi all’estero per tirocini, scambi, specializzazioni. Tornate, si sono messe in gioco per creare le condizioni che permettessero loro, e alle loro coetanee, di restare. Perché sono proprio le...

