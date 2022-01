L’Atalanta e il Muriel «diverso»: i dati negano il peggioramento (ma vale 8 milioni in meno). E Boga gli farà bene (Di venerdì 7 gennaio 2022) «L ’ arrivo di Boga non riguarda per nulla Muriel, è un giocatore importantissimo. Sul resto non diamo risposte». Con questa lapidaria risposta, Gian Piero Gasperini ha liquidato ogni domanda su presunte voci di mercato che riguardavano l’attaccante colombiano, nella … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 gennaio 2022) «L ’ arrivo dinon riguarda per nulla, è un giocatore importantissimo. Sul resto non diamo risposte». Con questa lapidaria risposta, Gian Piero Gasperini ha liquidato ogni domanda su presunte voci di mercato che riguardavano l’attaccante colombiano, nella …

Advertising

FabrizioSapia : @BorgeseGiovanni A zero hai preso anche Pedro e Anderson. Valuteremo la loro stagione a giugno. Poi, attenzione. No… - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Muriel?Importantissimo per noi, l'acquisto di Boga non lo riguarda per nulla' - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Muriel ha chiuso l'anno in crescendo, abbiamo bisogno di lui' - Dalla_SerieA : Atalanta, Gasperini: 'Covid? Restiamo in piedi come 2 anni fa' - - okcalciomercato : Atalanta, Gasperini: “Muriel importantissimo per noi, l’acquisto di Boga non lo riguarda per nulla”… -