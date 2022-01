L’annuncio del Presidente di Regione contro il Governo | noi chiudiamo tutto fino al 30 Gennaio

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildellaha "preannunciato" la chiusura le scuole elementari e medie almenoa fine. Ilregionale lo ha annunciato in diretta nella consueta diretta Facebook del venerdì. La decisione finale arriverà "dopo aver sentito le ASL", in una apposita Unità di Crisi già convocata per le prossime. C'era molta attesa per la decisione di Palazzo Santa Lucia, dopo giorni di indiscrezioni e voci, con ilcentrale di Roma che aveva già annunciato nei giorni scorsi la riapertura degli istituti scolastici come da calendario per il 10. Già nelle scorse ore l'assessore regionale all'Istruzione Lucia Fortini, intervistata da Fanpage.it, aveva parlato di "Sospendere l’attività didattica in presenza". I dati sul contagio ...