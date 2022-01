L’agenzia governativa Usa che sta al gioco e entra nel complotto degli uccelli che non esistono (Di venerdì 7 gennaio 2022) La USCPSC – ovvero la Commissione USA sulla sicurezza dei beni di consumo – ha un account Twitter sul quale è comparso un inequivocabile riferimento al complotto “Birds aren’t real?”. «Gli uccelli sono veri», si legge nel tweet pubblicato il 5 gennaio, con tutte le conseguenze del caso. Tra le cospirazioni più bizzarre e assurde che circolano in rete – e che raccolgono comunque un seguito nonostante tutto – c’è sicuramente quella che gli uccelli non esisterebbero poiché si tratterebbe di droni di sorveglianza gestiti dal governo degli Stati Uniti. Una teoria talmente assurda e fantasiosa che un’agenzia governativa si è messa in mezzo, sfruttando questa storia per avere visibilità. Birds are real. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) January 5, 2022 LEGGI ANCHE >>> Tra i no-vax ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) La USCPSC – ovvero la Commissione USA sulla sicurezza dei beni di consumo – ha un account Twitter sul quale è comparso un inequivocabile riferimento al“Birds aren’t real?”. «Glisono veri», si legge nel tweet pubblicato il 5 gennaio, con tutte le conseguenze del caso. Tra le cospirazioni più bizzarre e assurde che circolano in rete – e che raccolgono comunque un seguito nonostante tutto – c’è sicuramente quella che glinon esisterebbero poiché si tratterebbe di droni di sorveglianza gestiti dal governoStati Uniti. Una teoria talmente assurda e fantasiosa che un’agenziasi è messa in mezzo, sfruttando questa storia per avere visibilità. Birds are real. — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) January 5, 2022 LEGGI ANCHE >>> Tra i no-vax ...

Ultime Notizie dalla rete : L’agenzia governativa Agenzia USA sfrutta complotto "uccelli non esistono" | Giornalettismo Giornalettismo.com