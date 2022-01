L’agente sicuro: “Mi ha ricordato Callejon!” (Di sabato 8 gennaio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha lodato il suo assistito dopo la partita di ieri contro la Juventus, terminata col punteggio di 1-1. “Sull’assist di Lorenzo ha fatto un grande movimento alla vecchia maniera come Callejon mettendo una bella palla per Mertens. Oltre questo ha lavorato tanto in fase difensiva. Prestazione importante in una partita importante in un contesto difficile.“, le sue parole riportate a Radio Punto Nuovo. Politano Napoli Callejon L’agente, inoltre, si è lasciato andare a qualche battuta sul mercato invernale del Napoli: “Il Napoli avrebbe bisogno di altro a gennaio oltre Tuanzebe, però economicamente i club al momento non possono fare di più. Il mercato è bloccato perché non ci sono liquidità. Penso, dunque, che il Napoli sarà questo fino a fine ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 gennaio 2022) Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, ha lodato il suo assistito dopo la partita di ieri contro la Juventus, terminata col punteggio di 1-1. “Sull’assist di Lorenzo ha fatto un grande movimento alla vecchia maniera come Callejon mettendo una bella palla per Mertens. Oltre questo ha lavorato tanto in fase difensiva. Prestazione importante in una partita importante in un contesto difficile.“, le sue parole riportate a Radio Punto Nuovo. Politano Napoli Callejon, inoltre, si è lasciato andare a qualche battuta sul mercato invernale del Napoli: “Il Napoli avrebbe bisogno di altro a gennaio oltre Tuanzebe, però economicamente i club al momento non possono fare di più. Il mercato è bloccato perché non ci sono liquidità. Penso, dunque, che il Napoli sarà questo fino a fine ...

