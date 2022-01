La versione italiana della bufala della «regola Facebook/Meta dove le tue foto possono essere usate» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Qui a Giornalettismo avevamo previsto con largo anticipo che sarebbe accaduto anche in Italia. A novembre, infatti, vi avevamo segnalato la notizia di un testo copia-incolla che si era diffuso negli Stati Uniti qualche giorno dopo rispetto al cambiamento di brand da parte di Facebook Inc. (diventata Meta). Nel testo si faceva riferimento a un presunto articolo dell’Uniform Commercial Code in base al quale gli utenti avrebbero dovuto negare il consenso alla piattaforma di utilizzare le proprie foto che erano state pubblicate in precedenza. Ora, la versione è approdata in Italia a inizio anno, in quel classico momento dei dodici mesi in cui si ha la sensazione (a volte a ragione) che alcune regole possano cambiare. Il testo – lo avrete sicuramente incontrato nelle vostre bacheche – inizia con «Nuova ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Qui a Giornalettismo avevamo previsto con largo anticipo che sarebbe accaduto anche in Italia. A novembre, infatti, vi avevamo segnalato la notizia di un testo copia-incolla che si era diffuso negli Stati Uniti qualche giorno dopo rispetto al cambiamento di brand da parte diInc. (diventata). Nel testo si faceva riferimento a un presunto articolo dell’Uniform Commercial Code in base al quale gli utenti avrebbero dovuto negare il consenso alla piattaforma di utilizzare le proprieche erano state pubblicate in precedenza. Ora, laè approdata in Italia a inizio anno, in quel classico momento dei dodici mesi in cui si ha la sensazione (a volte a ragione) che alcune regole possano cambiare. Il testo – lo avrete sicuramente incontrato nelle vostre bacheche – inizia con «Nuova ...

