La verità è che noi tifosi del Napoli non crediamo nel Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Perché? Perché a Napoli abbiamo bisogno degli eroi, dei santi, dei simboli? Perché noi napoletani abbiamo paura di guardarci allo specchio, di guardare la realtà? Confesso, anch’io immaginavo che avremmo vissuto una drammatica serata della befana, allo Stadium di Torino. E diciamolo una volta per tutte: noi non siamo né tifosi fino in fondo, e neppure esperti, allenatori, tecnici dell’arte del pallone. Noi napoletani siamo vittime di noi stessi. Non crediamo in quella squadra che ci rappresenta. E cioè non crediamo in Napoli e nel Napoli. Dovremmo andare tutti dallo psicologo. Nelle ultime 36 ore in quanti ci siamo aggrappati a san Gennaro l’Asl? Convinti che un burocrate sanitario, mi perdonino i burocrati e i sanitari, risolvesse il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Perché? Perché aabbiamo bisogno degli eroi, dei santi, dei simboli? Perché noi napoletani abbiamo paura di guardarci allo specchio, di guardare la realtà? Confesso, anch’io immaginavo che avremmo vissuto una drammatica serata della befana, allo Stadium di Torino. E diciamolo una volta per tutte: noi non siamo néfino in fondo, e neppure esperti, allenatori, tecnici dell’arte del pallone. Noi napoletani siamo vittime di noi stessi. Nonin quella squadra che ci rappresenta. E cioè nonine nel. Dovremmo andare tutti dallo psicologo. Nelle ultime 36 ore in quanti ci siamo aggrappati a san Gennaro l’Asl? Convinti che un burocrate sanitario, mi perdonino i burocrati e i sanitari, risolvesse il ...

Advertising

tancredipalmeri : Srdjan Djokovic, padre di Nole: “Lo possono incarcerare oggi e incatenare domani. La verità è che Nole è come l’ac… - LiaCapizzi : @stanzaselvaggia Non è finita la farsa. Djokovic resta a Melbourne. Presentato ricorso: udienza lunedì. 'Novak è d… - NicolaPorro : Vi propongo ampi stralci dell'articolo di @RicoAlessandro , uscito su La Verità di oggi, che ho commentato nella zu… - Holga120S : RT @aminuscolo: giorgio caproni, nato oggi, parlava di 'asparizione': un apparire che fosse insieme sparire e uno sparire che fosse insieme… - FioreFerdi1 : RT @orporick: La verità è che da più di 2 anni molti durigenti scolastici stanno gestendo da soli una situazione complessa che chi non vive… -