La variante Omicron ferma le serie tv | produzioni in pausa

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’attuale ondata di casi blocca letv Ladel Covid 19,, sta creando vari problemi. Contagi, spostamenti di partite e stop per letv. Letelevisive sono costrette infatti arsi a causa del dilagare dei casi che stanno colpendo tutto il mondo. Letv coinvolte sono tante da Grey’s Anatomy a Station 19. Ledovevano riprendere, nello specifico questi due, il 10 gennaio ma c’è stato uno slittamento di qualche giorno. Stando alle ultime e a quanto riportato dall’emittente ABC non ci sarebbero casi all’interno del cast e lo slittamento non dovrebbe causare grossi ritardi. Intanto, Richard Flood, che in Grey’s Anatomy veste i panni del pediatra Cormac Hayes in un’intervista a Vanity Fair ha ...