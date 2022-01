La Tenuta di Albarese | il gioiello della Maremma

Leggi su panorama

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel cuoreToscana meridionale troviamo il Parco Naturalechiamato familiarmente dell’Uccellina, un’oasi verde di 8.902 ettari, istituitoa nel 1975 per proteggere una delle zone intatte più belle e scenografiche d’Italia. Si estende dalla foce dell’Ombrone, il fiume più lungoToscana dopo l’Arno, con i suoi 161 km di lunghezza, fino al promontorio di Talamone includendo tutti i monti dell’Uccellina, dividendosi tra i comuni di Grosseto, Magliano e Orbetello. Al suo interno, l’Ente Terre Regionali Toscane può vantare uncome ladi Alberese che si estende per oltre 4.200 ettari di pineta e bosco, superfici coltivabili, pascoli naturali e oliveti che ne fanno una delle più grandi aziende biologiche in Europa. Il nome Alberese compare per la prima ...