La tennista Voracova bloccata in aeroporto a Melbourne come Djokovic

(Di venerdì 7 gennaio 2022) AGI - Laceca, Renata, è statadalle autorità di frontiera al suo arrivo in Australia. Lo riferiscono media locali. La 38enne specialista di doppio avrebbe presentato,Novak, un'esenzione dal vaccino basata sul fatto che avrebbe avuto il Covid negli ultimi sei mesi.è stata portata al Park Hotel, lo stesso che ospita il campione serbo, ma non è ancora chiaro se farà ricorso.

Ultime Notizie dalla rete : tennista Voracova

Dopo il caso di Novak Djokovic, ne scoppia un altro all'interno del rapporto tra tennis, Covid-19, Australia e ingresso nel Paese. Riguarda la giocatrice ceca Renata Voracova, che dopo un discreto pas ...Australian Open 2022, cancellato il visto di Renata Voracova, nel paese grazie ad un'esenzione medica: è nello stesso hotel di Novak Djokovic.