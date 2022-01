“La telefonata di Mourinho…” | Roma | colpo chiuso entro fine settimana

Leggi su serieanews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In casasi lavora assiduamente sul mercato.decisiva di Mourinho, pronto il. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca. Per laproprio la sessione di calciomercato potrebbe rappresentare la soluzione giusta per andare ad ottemperare ad una serie di problematiche legate alla struttura della rosa. Alla squadra giallorossa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.