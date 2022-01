La strada di Biden per stabilizzare l’America de “il dopo 6 gennaio”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) E’ accertato che “il” è “il11 settembre” di questi anni Venti americani. Una ricognizione tra gli aftershocks dell’evento lascia poco di cui stare allegri. La stabilità, soprattutto la radice unitaria della nazione, incentrata sulla consapevolezza di “essere americani” è andata a farsi benedire, soppiantata da una assai meno affidabile distinzione dell’essere “un certo tipo di americani”, o forse un altro ancora. La scelta inattesa di Joedi assumere, nel discorso coinciso col primo anniversario dell’attacco al Campidoglio, un atteggiamento di attiva condanna nei confronti del predecessore e delle sue congiure, annuncia un lungo periodo di guerra politica i cui toni si eleveranno col passare del tempo. Per un anno di presidenzaha pensato di poter superare l’estremo ...

Euronews: Bruxelles vuole essere parte di questi negoziati, ma sia Biden che Putin non sono interessati:...Duello tra i due leader. Il presidente: "Non gli permetterò di ricattare la nostra nazione". Donald: "Mi attacca per nascondere i suoi ..."In questo luogo sacro fu attaccata la democrazia, un attacco brutale, ma il popolo ha resistito, la democrazia ha tenuto' Lo stesso Trump, alla vigilia dell'anniversario dell'assalto, aveva annunciat ...