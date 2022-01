La statua della Madonna in Salita Militi abbandonata al degrado (Di venerdì 7 gennaio 2022) MONREALE – Qualche anno fa venne installata da alcuni cittadini della Salita Militi una effige della Madonna. Inizialmente gli stessi abitanti della zona si prendevano cura della statuetta, pulendola e adornando tutta la zona intorno a lei con meravigliose piante. Con il tempo però è scemato l’interesse per questa povera effige, adesso sporca. Il marciapiede sopra (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di venerdì 7 gennaio 2022) MONREALE – Qualche anno fa venne installata da alcuni cittadiniuna effige. Inizialmente gli stessi abitantizona si prendevano curastatuetta, pulendola e adornando tutta la zona intorno a lei con meravigliose piante. Con il tempo però è scemato l’interesse per questa povera effige, adesso sporca. Il marciapiede sopra (Monrealelive.it)

Advertising

Radio3tweet : È l’unico busto di Lenin in tutta l’Europa occidentale. Si trova a Cavriago, in una piazza costruita su un campo di… - monrealeatoday : La statua della Madonna in Salita Militi abbandonata al degrado - - giosexyfeets : @Cplada1 @rogycp6975 @karlpalms1 @AlessandroPred3 @cannoloegraffa @KittenNoire1 @Coppianuova1 @pamy13579 @Privolat… - tiziana83857645 : RT @ImprontaC: Mi chiamo Binario e ora sto giocando a fare la statua. D’altronde, con il fisico che mi ritrovo, me lo posso permettere… Se… - SozeKeyser_ : @dianartemide12 La nostra società dovrebbe fare una statua a Faraoni. Senza di lui non avremmo i premi della Champi… -