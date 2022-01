La situazione Wrestling in Italia con la Quarta ondata

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladella Pandemia sta portando, inevitabilmente, a scelte di natura commerciale e sanitaria per molti settori, che stanno rinviando o chiudendo eventi o manifestazioni. Se sul fronte della musica e del teatro stiamo assistendo a cancellazioni e rinvii, anche sul fronte sportivo stiamo assistendo a conseguenze, anche per ilno. Ridotte Capienze e limiti Come per stadi e palazzetti per incontri e partite, anche per ilsono arrivate riduzioni di capienza e normative stringenti: 50% per stadi e strutture all’aperto e 35% per palazzetti e locali al chiuso. Inoltre obbligo di mascherine FFP2 per gli spettatori, divieto di cibi e bevande e accesso solo con Green pass rafforzato (3° dose o guarigione). Show annullati, rinviati o confermati La ...

Advertising

aew_italia : Fuori ora l’episodio numero 76 di #AEWItalia. Si parla della situazione titolo TNT, della divisione femminile e di… -

Ultime Notizie dalla rete : situazione Wrestling

Stiamo parlando di pallacanestro, non di: la gente continua a farne solo una questione di ... CLASSIFICA In attesa di capire come evolverà lanon tanto e non solo sotto l'aspetto ...Ramzieya Saedi, che è un membro della squadra diRostami e della squadra nazionale di ...difficile sia nei trasporti che in sanità" Altre News Usa. Ispettore per ricostruzione ...Durante il Wrestling Observer News è stato infatti riportato che Prichard è alle prese con problemi di salute non ben precisati. Bruce ha già saltato diversi show e non sappiam ...Purtroppo queste voci sono state confermate anche da Ring Side News. There's a report going around that WWE could go back to the ThunderDome if they can't tour. We asked around ab ...