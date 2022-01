La serie C si arrende al Covid | stop fino al 23 gennaio

Advertising

ReggioPress : La serie C si arrende al Covid: rinviata anche la terza giornata di ritorno - ReggioPress : La serie C si arrende al Covid: rinviata anche la terza giornata di ritorno - Primonumero : Il calcio molisano si arrende: weekend senza gare. Si ferma anche la serie D - ilCittadinoLodi : Calcio, anche la Serie D si arrende: si torna in campo il 23 gennaio - NotiziarioC : Focolaio covid: si arrende anche una compagine del girone F -

Ultime Notizie dalla rete : serie arrende

LA NAZIONE

REGGIO EMILIA - Il Covid ferma anche la terza giornata di ritorno del campionato diC. Come già accaduto per la seconda giornata (il derby dell'8 gennaio tra la Reggiana e il Modena è stato rinviato a mercoledì 2 febbraio), i granata resteranno a riposo anche nel fine settimana ......schermo ha esordito nel 2004 in Bare Bea di Petter Naess mentre sul piccolo con Skolen unatv ... Brezza d'amore/ Su Rai 2 il film con Leah Renee Dina comunque, non si, sa che deve fare ...REGGIO EMILIA – Il Covid ferma anche la terza giornata di ritorno del campionato di serie C. Come già accaduto per la seconda giornata (il derby dell’8 gennaio tra la Reggiana e il Modena è stato rinv ...Un tempo Italo Calvino narrava del Visconte Dimezzato. Oggi ad essere dimezzato è il campionato di serie A. Monco e travolto dall’incertezza sanitaria del paese e da protocolli e ruoli ancora troppo p ...