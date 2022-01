La Scuola film stasera in tv 7 gennaio: cast, trama, streaming (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Scuola è il film stasera in tv venerdì 7 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La Scuola film stasera in tv: cast La regia è di Daniele Luchetti. Il cast è composto da Silvio Orlando, Anna Galiena, Fabrizio Bentivoglio, Antonio Petrocelli, Anita Zagaria, Enrica Maria Modugno, Vittorio Ciorcalo, Anita Laurenzi, Vanessa Marini, Gea Martire, Simona Perreca, Roberto Nobile, Mario Prosperi, Fabio Piccolo, Maurizio Panoni, Giulio Guglielmann, Paolo Merloni, Valerie Nicolas, Giulia Gancio, Grazia Conteddu, Daniela Alessio, Fabio ... Leggi su cubemagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laè ilin tv venerdì 72022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Lain tv:La regia è di Daniele Luchetti. Ilè composto da Silvio Orlando, Anna Galiena, Fabrizio Bentivoglio, Antonio Petrocelli, Anita Zagaria, Enrica Maria Modugno, Vittorio Ciorcalo, Anita Laurenzi, Vanessa Marini, Gea Martire, Simona Perreca, Roberto Nobile, Mario Prosperi, Fabio Piccolo, Maurizio Panoni, Giulio Guglielmann, Paolo Merloni, Valerie Nicolas, Giulia Gancio, Grazia Conteddu, Daniela Alessio, Fabio ...

