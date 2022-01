La scomparsa di Liliana Resinovich a Trieste: cosa sappiamo del cadavere trovato nei sacchi (Di venerdì 7 gennaio 2022) Liliana Resinovich, 63 anni, è sparita il 14 dicembre scorso da Trieste: è uscita dalla sua casa in via Verrocchio 2 al mattino e non è più tornata. Il marito Sebastiano Visintin, 72 anni, ha denunciato la sua scomparsa. Alle 8,22 del mattino Liliana ha chiamato il suo amico Claudio Sterpin, con cui aveva avuto una relazione molto tempo prima, per avvertirlo che sarebbe andata a casa di lui alle 10. I due volevano anche passare un week end insieme tra il 18 e il 19 dicembre. Mercoledì pomeriggio il cadavere di una donna è stato ritrovato in una zona boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico. Il corpo era in posizione fetale, rannicchiato, vestito, in fase iniziale di decomposizione. Era coperto da due sacchi neri ma aveva anche altri due ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022), 63 anni, è sparita il 14 dicembre scorso da: è uscita dalla sua casa in via Verrocchio 2 al mattino e non è più tornata. Il marito Sebastiano Visintin, 72 anni, ha denunciato la sua. Alle 8,22 del mattinoha chiamato il suo amico Claudio Sterpin, con cui aveva avuto una relazione molto tempo prima, per avvertirlo che sarebbe andata a casa di lui alle 10. I due volevano anche passare un week end insieme tra il 18 e il 19 dicembre. Mercoledì pomeriggio ildi una donna è stato riin una zona boschiva del parco dell’ex ospedale psichiatrico. Il corpo era in posizione fetale, rannicchiato, vestito, in fase iniziale di decomposizione. Era coperto da dueneri ma aveva anche altri due ...

Advertising

infoitinterno : Liliana scomparsa da settimane, la ricerca del movente: l’amico tira in ballo l’aspetto economico, il marito nega e… - il_piccolo : La scomparsa di Liliana e la ricerca del movente. L’amico di Lilly: «A casa pagava tutto lei» - il_piccolo : Liliana scomparsa da settimane, la ricerca del movente: l’amico tira in ballo l’aspetto economico, il marito nega e… - messveneto : Liliana scomparsa da settimane, la ricerca del movente: l’amico tira in ballo l’aspetto economico, il marito nega e… - PDUmorista : Cadavere di donna trovato a Trieste. Non si sa se sia della scomparsa Liliana Resinovich, ma visto che aveva due sa… -