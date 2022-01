La Ricciarelli adesso rischia grosso al Gf (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le pressioni dei telespettatori social sugli sponsor del Grande fratello vip sono forti: l'obiettivo è l'espulsione di Katia Ricciarelli dal reality Leggi su ilgiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le pressioni dei telespettatori social sugli sponsor del Grande fratello vip sono forti: l'obiettivo è l'espulsione di Katiadal reality

