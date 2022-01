La questione delle abitazioni per i giovani lavoratori cinesi (Di sabato 8 gennaio 2022) Letti a castello, scritte graziose alle pareti e confortevoli spazi comuni. Non si tratta di un ostello internazionale ma di una “comunità giovanile”, una di quelle strutture abitative pubbliche pensata per i lavoratori single. Situata a quindici minuti da Piazza del Popolo, a Shanghai, l’alloggio ha 87 camere e un totale di 144 letti, occupati per la maggior parte da lavoratori delle strutture ricettive, rider e autisti della gig economy. A parlarne in maniera entusiasta è il Qingnian bao, quotidiano … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 8 gennaio 2022) Letti a castello, scritte graziose alle pareti e confortevoli spazi comuni. Non si tratta di un ostello internazionale ma di una “comunitàle”, una di quelle strutture abitative pubbliche pensata per isingle. Situata a quindici minuti da Piazza del Popolo, a Shanghai, l’alloggio ha 87 camere e un totale di 144 letti, occupati per la maggior parte dastrutture ricettive, rider e autisti della gig economy. A parlarne in maniera entusiasta è il Qingnian bao, quotidiano … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

