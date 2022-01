La protesta dei Commercialisti: Crisi d’impresa, requisiti troppo restrittivi per entrare nell’elenco degli esperti (Di venerdì 7 gennaio 2022) “I requisiti necessari per accedere all’elenco di esperti nella composizione della Crisi d’impresa sono troppo restrittivi e non adeguati alla finalità della norma, che rischia di essere distrutta fin dalle fondamenta”. Lo hanno affermato in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell’Unione nazionale giovani dottori Commercialisti) e Maria Pia Nucera (presidente dell’Associazione dottori Commercialisti). “Di recente, il ministero della Giustizia ha precisato che il professionista, per accedere all’elenco, debba aver ricoperto in almeno due occasioni incarico di commissario giudiziale, attestatore o advisor. Non comprendiamo per quale motivo sia stato escluso chi abbia esperienza come curatore fallimentare, considerata la specifica competenza ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Inecessari per accedere all’elenco dinella composizione dellasonoe non adeguati alla finalità della norma, che rischia di essere distrutta fin dalle fondamenta”. Lo hanno affermato in una nota congiunta Matteo De Lise (presidente dell’Unione nazionale giovani dottori) e Maria Pia Nucera (presidente dell’Associazione dottori). “Di recente, il ministero della Giustizia ha precisato che il professionista, per accedere all’elenco, debba aver ricoperto in almeno due occasioni incarico di commissario giudiziale, attestatore o advisor. Non comprendiamo per quale motivo sia stato escluso chi abbia esperienza come curatore fallimentare, considerata la specifica competenza ...

Advertising

repubblica : Pubblica amministrazione, la protesta dei sindacati: 'Troppi contagi, si torni allo smart working d'emergenza' [di… - MrLin27 : RT @elevisconti: L’#obbligo andava introdotto mesi fa. Vero. Cioè quando morti e posti in terapia intensiva erano bassi, ma la successiva p… - radcommie_tz45 : Sosteniamo il Kazakistan ? “Nella regione kazaka di Mangystau, ricchissima di idrocarburi, nei giorni scorsi è sco… - marcogesumundo : RT @elevisconti: L’#obbligo andava introdotto mesi fa. Vero. Cioè quando morti e posti in terapia intensiva erano bassi, ma la successiva p… - alex459213 : RT @elevisconti: L’#obbligo andava introdotto mesi fa. Vero. Cioè quando morti e posti in terapia intensiva erano bassi, ma la successiva p… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta dei Treni, sciopero nazionale l'8 gennaio: tutte le informazioni Disagi in arrivo per viaggiatori e pendolari. Sabato 8 gennaio si terrà uno sciopero nazionale dei dipendenti di Trenitalia indetto dai sindacati Orsa e Ugl. La protesta riguarderà tutta Italia con due sole eccezioni: gli Intercity e il trasporto regionale della Liguria. Lo sciopero avrà una ...

Valeria Marini: 'Dobbiamo proteggere Katia Ricciarelli'/ 'Rendiamola immune o...' ...lista della spesa/ La showgirl fa scalpore al GF Vip Katia Ricciarelli immune? Il web protesta Nel corso della puntata in onda questa sers del Grande Fratello vip 2021 dovrebbero essere adottati dei ...

Calcio, la protesta dei parlamentari veronesi: «Regole uguali per tutti» L'Arena Rifiuti, il sit-in degli ex lavoratori Dusty al PalaRegione Sebbene le proteste si ripetano di appalto in appalto, che il clima tra sindacati e ditte non fosse sereno, lo si era già capito per la riorganizzazione del personale. «Prima il servizio veniva gestit ...

Rientro a scuola, allarme in tutta Italia: presidi chiedono Dad fino a fine mese Si rientra a scuola dalle vacanze natalizie : è caos. Mentre il 10 gennaio si avvicina, sempre più presidi firmano un appello urgente al Governo: ritardare l’apertura e andare in DAD almeno ...

Disagi in arrivo per viaggiatori e pendolari. Sabato 8 gennaio si terrà uno sciopero nazionaledipendenti di Trenitalia indetto dai sindacati Orsa e Ugl. Lariguarderà tutta Italia con due sole eccezioni: gli Intercity e il trasporto regionale della Liguria. Lo sciopero avrà una ......lista della spesa/ La showgirl fa scalpore al GF Vip Katia Ricciarelli immune? Il webNel corso della puntata in onda questa sers del Grande Fratello vip 2021 dovrebbero essere adottati...Sebbene le proteste si ripetano di appalto in appalto, che il clima tra sindacati e ditte non fosse sereno, lo si era già capito per la riorganizzazione del personale. «Prima il servizio veniva gestit ...Si rientra a scuola dalle vacanze natalizie : è caos. Mentre il 10 gennaio si avvicina, sempre più presidi firmano un appello urgente al Governo: ritardare l’apertura e andare in DAD almeno ...