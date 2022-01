La “plastificazione” del Pianeta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Fino ad oggi gli uomini e le loro opere sono stati un flagello per i pianeti, la natura reagisce ai flagelli: li elimina o li assorbe per incorporarli nel suo sistema“. Dal romanzo di fantascienza Dune di Frank Herbert, scrittore già negli anni ’70 innalzato a “guru” dell’ecologicamente corretto. L’ultima versione cinematografica di Dune, un successo di pubblico e critica, uscito nell’anno di Cop26 e nell’era della pandemia, è stata presa a manifesto dal movimento transgenerazionale di Fridays for Future. Una protesta di massa per la lotta al climate change che, comunque, non prende spunto solo dalla finzione del grande schermo ma si nutre di verità scientifica, e dei pilastri dell’anti-negazionismo. Due recenti studi accademici in particolar modo confermano i cambiamenti che l’uomo sta provocando inesorabilmente all’ambiente. Il primo, dello Smithsonian Environmental Research ...