La Moviola del CorSport: Chiffi terrificante, che rigore è quello dato al Milan? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contro il Milan la Roma è stata penalizzata dall’arbitraggio di Chiffi, scrive il Corriere dello Sport. La Moviola di Edmondo Pinna definisce l’arbitro “terrificante” per gestione di rigori e cartellini. “Bagna la sua prima da internazionale (dal 1 gennaio) con la solita, pessima prestazione. E se sul rigore dato al Milan (ma che rigore è? Vi diamo un indizio: concentratevi sul pallone) le colpe le divide con il Var Aureliano, sul resto è tutta farina (poca) del suo sacco: concede al Milan un secondo rigore che è uguale ai contatti Tonali-Zaniolo e Ibrahimovic-Ibanez. E poi: incapace di prevenire due mass confrontation (le vecchie risse), insufficiente dal punto di vista disciplinare molto da rivedere sul tecnico. Ma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Contro illa Roma è stata penalizzata dall’arbitraggio di, scrive il Corriere dello Sport. Ladi Edmondo Pinna definisce l’arbitro “” per gestione di rigori e cartellini. “Bagna la sua prima da internazionale (dal 1 gennaio) con la solita, pessima prestazione. E se sulal(ma cheè? Vi diamo un indizio: concentratevi sul pallone) le colpe le divide con il Var Aureliano, sul resto è tutta farina (poca) del suo sacco: concede alun secondoche è uguale ai contatti Tonali-Zaniolo e Ibrahimovic-Ibanez. E poi: incapace di prevenire due mass confrontation (le vecchie risse), insufficiente dal punto di vista disciplinare molto da rivedere sul tecnico. Ma ...

Advertising

napolista : La Moviola del CorSport: Chiffi terrificante, che rigore è quello dato al Milan? Pessima gestione di rigori e cart… - infoitinterno : Sampdoria Cagliari LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match - infoitinterno : Sampdoria Cagliari, Camplone si perde un rigore? La moviola del Corriere - infoitsport : Moviola del CorSport: Juve-Napoli, mancano due rigori, uno per parte - ilNapolista - MarcoGiorgetti5 : RT @Boboj29: Moviola, braccio di Mertens in area. “È calcio di rigore!” L’ex arbitro Marelli, non ha dubbi: “In questi casi è calcio di rig… -