“La morte dopo la dose”. Mondo dello spettacolo sotto choc, Ilona Staller: la terrificante notizia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una terrificante notizia per Ilona Staller: il fratello Laszlo è morto improvvisamente. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso un post su Twitter. "Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo Staller... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022". E ancora: "Sono distrutta dal dolore della perdita per la morte improvvisa di mio fratello Laszlo Staller. Era giovane e sano !! La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia". L'ex attrice p*rnografica si è poi lasciata andare a un lungo sfogo. Ancora una volta sui sociale, dove si legge: "È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio !!! Ma come è possibile, un ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unaper: il fratello Laszlo è morto improvvisamente. Ad annunciarlo è lei stessa attraverso un post su Twitter. "Per chiunque gli abbia voluto bene.. il mio fratellino Laszlo... vorrei informarvi che per causa improvvisa malattia è morto il 2 gennaio 2022". E ancora: "Sono distrutta dal dolore della perdita per laimprovvisa di mio fratello Laszlo. Era giovane e sano !! La suaha lasciato un vuoto incolmabile in me e in mia sorella Valeria e in tutta la famiglia". L'ex attrice p*rnografica si è poi lasciata andare a un lungo sfogo. Ancora una volta sui sociale, dove si legge: "È stato vaccinato, con due vaccini e si era sentito male!!!! Mio Dio !!! Ma come è possibile, un ...

Advertising

angelomangiante : Niccolò Ciatti, anni 22, fiorentino, era in vacanza. Senza motivo, senza aver fatto nulla, è stato pestato a morte… - LegaSalvini : *SALVINI: “SOLIDARIETÀ A SILVIA SARDONE PER LE MINACCE DOPO IL NO ALLA MOSCHEA, SALA COSA DICE?”* “Insulti e minac… - Gandalf1948 : '[...]Cari siccome i baci ricordati Dopo la morte, e dolci come i baci Sognati invan, profondi come amore, Il primo… - frabarraco : Villa S. Martino ad Arcore fu venduta dall'avv. Previti tutore della ragazza minore dopo la morte dei suoi genitori… - Lvcign0l0 : Gigabasati. Ballare sulla morte dopo averla vissuta sulla propria pelle. Che scaramanzia! -