La Meloni attacca Draghi: Agenzia delle Entrate ha nostri dati, pronto esposto a Garante privacy (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quando gli italiani si renderanno conto che a tutto c’è un limite? Giorgia Meloni si schiera apertamente a difesa dei diritti per i quali gli italiani hanno tanto lottato e che ora vengono smantellati pezzo a pezzo. L’esponente del centrodestra ha annunciato che Fratelli d’Italia è pronta a presentare un esposto al Garante della privacy. Secondo Giorgia Meloni le sanzioni previste per l’introduzione dell’obbligo vaccinale, da poco allargato a tutti gli over 50, rappresentano “una violazione della privacy dei cittadini”. La questione dell’abuso, sollevata da FdI, viene esposta da Giorgia Meloni su Facebook. “Il ‘governo dei migliori’ ci fa sapere, come se nulla fosse, che i nostri dati sanitari sono a disposizione ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 gennaio 2022) Quando gli italiani si renderanno conto che a tutto c’è un limite? Giorgiasi schiera apertamente a difesa dei diritti per i quali gli italiani hanno tanto lottato e che ora vengono smantellati pezzo a pezzo. L’esponente del centrodestra ha annunciato che Fratelli d’Italia è pronta a presentare unaldella. Secondo Giorgiale sanzioni previste per l’introduzione dell’obbligo vaccinale, da poco allargato a tutti gli over 50, rappresentano “una violazione delladei cittadini”. La questione dell’abuso, sollevata da FdI, viene esposta da Giorgiasu Facebook. “Il ‘governo dei migliori’ ci fa sapere, come se nulla fosse, che isanitari sono a disposizione ...

Advertising

globalistIT : - AgenPolitica : EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DE LUCA ATTACCA MELONI PER NASCONDERE CATASTROFE SANITA’ IN CAMPANIA” - ottopagine : 'De Luca attacca Meloni per nascondere la catastrofe sanitaria in Campania' #Salerno - zazoomblog : De Luca vuole gli stadi chiusi e attacca Salvini e Meloni: Solo mezze misure per causa loro - #vuole #stadi… - globalistIT : Il presidente della Campania ce l'ha soprattutto con Lega e Fratelli d'Italia -