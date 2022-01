La Germania riduce la quarantena per vaccinati | poliziotti e medici

Advertising

hackneywick : RT @LaStampa: Covid, Austria: il governo conferma l’obbligo vaccinale da febbraio. La Germania riduce la quarantena - Maria37204415 : La Stampa: Covid, Austria: il governo conferma l’obbligo vaccinale da febbraio. La Germania riduce la quarantena.… - Poghos2003 : RT @giuslit: Dal 2012 l’Italia sta recuperando competitività (sappiamo come…) rispetto alla Germania (si riduce la distanza tra i rispettiv… - FabioGentile7 : RT @il_piccolo: Covid, Austria: in forse l’obbligo vaccinale da febbraio. La Germania riduce la quarantena - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Covid, Austria: il governo conferma l’obbligo vaccinale da febbraio. La Germania riduce la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Germania riduce

Nordest24.it

Le nuove misure sono state decise oggi in una riunione fra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e i governatori dei laender, per affrontare la rapida diffusione, anche in, della variante ...... professore di Anestesia e Rianimazione presso l'Università di Goettingen, in, è ... Vaccinorischio effetti long Covid/ Studio: "Minori sintomi dopo malattia" Ma è lecito, ad oggi, ...Per quanto riguarda bar, ristoranti e hotel, oltre ai non vaccinati anche chi non ha ancora avuto la terza dose dovrà presentare un test negativo per poterli frequentare. Ieri la Francia ha registrato ...