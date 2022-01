La Fiorentina sogna: può arrivare dal Real Madrid! (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek, la Fiorentina è pronta a regalare ai propri tifosi un altro colpo da prima pagina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino il trequartista spagnolo Isco, ormai ai margini del progetto del Real Madrid. Isco Alarcon Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e la società spagnola sarebbe ben felice di cederlo in questa sessione di mercato, evitando di perderlo a zero in estate. La Fiorentina ci crede, ma la trattativa rimane comunque complicata: nelle ultime due settimane, diverse squadre europee hanno chiesto informazioni sul giocatore. Inoltre, prima di poter affondare il colpo, il ds Barone dovrebbe prima liberarsi di alcuni esuberi, con Amrabat e Benassi in cima alla lista. SANTO ROMEO Leggi su rompipallone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek, laè pronta a regalare ai propri tifosi un altro colpo da prima pagina. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i viola avrebbero messo nel mirino il trequartista spagnolo Isco, ormai ai margini del progetto delMadrid. Isco Alarcon Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 e la società spagnola sarebbe ben felice di cederlo in questa sessione di mercato, evitando di perderlo a zero in estate. Laci crede, ma la trattativa rimane comunque complicata: nelle ultime due settimane, diverse squadre europee hanno chiesto informazioni sul giocatore. Inoltre, prima di poter affondare il colpo, il ds Barone dovrebbe prima liberarsi di alcuni esuberi, con Amrabat e Benassi in cima alla lista. SANTO ROMEO

