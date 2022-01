La Finlandia non ha sospeso il green pass perché inutile a «risolvere la crisi pandemica» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 4 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente da L’Indipendente, sito web di cui già in passato ci eravamo occupati per alcuni casi di disinformazione a tema vaccini. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “La Finlandia sospende il green pass: non serve a risolvere la crisi pandemica” e riferisce di una presunta decisione del governo finlandese, che avrebbe «di fatto sospeso» l’applicazione del «passaporto Covid-19». Secondo l’articolo, tale certificazione non sarebbe «più considerata un mezzo utile per accedere agli eventi pubblici e ai locali ovunque siano applicate restrizioni ... Leggi su facta.news (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il 4 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un articolo pubblicato il giorno precedente da L’Indipendente, sito web di cui già inato ci eravamo occupati per alcuni casi di disinformazione a tema vaccini. L’articolo oggetto della segnalazione si intitola “Lasospende il: non serve ala” e riferisce di una presunta decisione del governo finlandese, che avrebbe «di fatto» l’applicazione del «aporto Covid-19». Secondo l’articolo, tale certificazione non sarebbe «più considerata un mezzo utile per accedere agli eventi pubblici e ai locali ovunque siano applicate restrizioni ...

