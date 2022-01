La Corea del Nord salta le Olimpiadi di Pechino per Covid e attacca il boicottaggio degli Usa (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Corea del Nord salta le imminenti Olimpiadi e Paralimpiadi di Pechino 2022, e attacca il boicottaggio degli Stati Uniti che vogliono impedire 'l'apertura con successo dei Giochi invernali'. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladelle imminentie Paralimpiadi di2022, eilStati Uniti che vogliono impedire 'l'apertura con successo dei Giochi invernali'. ...

