La benedizione di Djokovic: “Grazie alle brave persone che mi stanno sostenendo” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo giorni di silenzio social, Novak Djokovic torna a “parlare”. E per farlo dà voce al suo profilo Instagram, rimasto silente da quando è partito in direzione Melbourne annunciando di aver ricevuto l’esenzione medica da vaccino per poter partecipare agli Australian Open. Attraverso una Stories, infatti, il numero uno del ranking Atp – attualmente in isolamento in attesa di lunedì 10 gennaio, quando il giudice darà la sua sentenza sul ricorso presentato sul visto respinto – ha voluto ringraziare tutte le persone che lo stanno sostenendo in questi giorni. Le brave persone. Djokovic ringrazia le “brave persone” che lo stanno sostenendo “Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dopo giorni di silenzio social, Novaktorna a “parlare”. E per farlo dà voce al suo profilo Instagram, rimasto silente da quando è partito in direzione Melbourne annunciando di aver ricevuto l’esenzione medica da vaccino per poter partecipare agli Australian Open. Attraverso una Stories, infatti, il numero uno del ranking Atp – attualmente in isolamento in attesa di lunedì 10 gennaio, quando il giudice darà la sua sentenza sul ricorso presentato sul visto respinto – ha voluto ringraziare tutte leche loin questi giorni. Leringrazia le “” che loalla mia famiglia, ai miei cari, alla ...

