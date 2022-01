La banda della polizia di Stato celebra i 225 anni del Tricolore (Di venerdì 7 gennaio 2022) La polizia di Stato con la banda musicale celebra a Reggio Emilia celebra i 225 anni del Tricolore La banda musicale della polizia di Stato si è esibita questa mattina a Reggio Emilia in occasione delle celebrazioni per il 225° anniversario dell’adozione del primo Tricolore, presso il Teatro Municipale Romolo Valli in Piazza dei Martiri. Leggi su periodicodaily (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ladicon lamusicalea Reggio Emiliai 225delLamusicaledisi è esibita questa mattina a Reggio Emilia in occasione dellezioni per il 225°versario dell’adozione del primo, presso il Teatro Municipale Romolo Valli in Piazza dei Martiri.

Advertising

_Carabinieri_ : Bologna, #4gennaio 1991: tre #Carabinieri cadono sotto le pallottole del gruppo criminale “la Banda della Uno Bianc… - Agenzia_Ansa : Per la banda della Uno bianca, i parenti di tre vittime chiedono di evitare permessi e sconti di pena. In una lette… - Luciaespositos : @GiancarloDeRisi Vuless' 'o ciel'... e si portasse appresso pure prunetta, renzino,letto, e tutto il resto della banda. - GiacomoG_28 : @duemila62010 @Sonoarrivatoso1 @YvanGoSlow24 @GiuseppeA_7 Il Real non vinceva tutto perché giocava negli stessi ann… - fraxotwod : @rrik_ @acmattiam il direttore della banda dei ritardati solo poi lo potete conoscere -