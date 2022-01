Kazakistan | Tokayev | “Ho dato ordine di sparare senza preavviso”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan Tokayev

Kassym - Jomartnon ha nascosto di aver dato ordine ai suoi militari di ' sparare per ...' che ha consentito alle autorità locali di riprendere il controllo della situazione in. ......delha riferito di aver autorizzato le forze dell'ordine ad aprire il fuoco sui manifestanti e a sparare per uccidere. In un discorso televisivo alla nazione, Kassym - Jomartha ...“Ho ordinato alle forze di sicurezza di aprire il fuoco senza avvertimento”, ha detto Tokayev in un messaggio trasmesso dalla televisione. Il presidente kazako ha poi respinto qualsiasi tentativo di ...ALMATY - Il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha dichiarato oggi che l'ordine è stato per lo più ristabilito nel Paese, dopo giorni di disordini senza precedenti. «Le forze dell'ordine ...