Kazakistan, situazione resta fuori controllo nonostante il supporto dei Paesi alleati a repressione dei moti (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'ordine è stato parzialmente ristabilito ma la caccia ai terroristi continua. Non ci sarà nessun negoziato e la polizia ha l'ordine di sparare per uccidere'. E' questa la dura sintesi del presidente ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) 'L'ordine è stato parzialmente ristabilito ma la caccia ai terroristi continua. Non ci sarà nessun negoziato e la polizia ha l'ordine di sparare per uccidere'. E' questa la dura sintesi del presidente ...

Advertising

marcodimaio : Guardiamo con apprensione ciò che sta accadendo in #Kazakistan dove violente proteste stanno facendo dimettere il g… - lucianomeli : RT @globalistIT: - andrea_valori : RT @dlfabbri: Domattina alle 8 sarò a @RaiTre per commentare l'attualità italiana e internazionale (specie la situazione in Kazakistan) - lucassl___ : @Matteopaiella99 Matteo che ne pensi della situazione in Kazakistan? - Antonio80155302 : Kazakistan,il Presidente Tokaev ordina di sparare a vista sui manifestanti. 'Hai preso misure energiche in un momen… -