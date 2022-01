Kazakistan, l’ordine del presidente Tokayev: “Sparare ai terroristi che non depongono le armi” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Almaty, 7 gen – Resta altissima la tensione in Kazakistan, dove domenica è scoppiata la rivolta contro l’aumento del prezzo del gas, e il presidente Tokayev ordina: “Sparare ai terroristi che non depongono le armi”. Kazakistan, presidente Tokayev dà l’ordine di “Sparare ai terroristi che non depongono le armi” Il capo di Stato kazako avverte che tutti i terroristi che decideranno di non deporre le armi saranno eliminati. Nel terzo discorso alla nazione dall’inizio delle violente proteste, il presidente Tokayev conferma la linea dura contro i gruppi di “banditi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Almaty, 7 gen – Resta altissima la tensione in, dove domenica è scoppiata la rivolta contro l’aumento del prezzo del gas, e ilordina: “aiche nonle”.dàdi “aiche nonle” Il capo di Stato kazako avverte che tutti iche decideranno di non deporre lesaranno eliminati. Nel terzo discorso alla nazione dall’inizio delle violente proteste, ilconferma la linea dura contro i gruppi di “banditi e ...

Advertising

Tg3web : In Kazakistan quarto giorno di proteste contro l'aumento del prezzo del gas. Decine le vittime e gli arresti. Dal p… - ilriformista : “Sparare sulla folla”, l’ordine del presidente #Tokayev per reprimere la #manifestazione in #Kazakistan Aeroporti c… - giusmo1 : Kazakistan, il presidente Tokayev dà l'ordine di 'sparare per uccidere' contro i manifestanti - Tg3web : La crisi in Kazakistan. 'Sparare senza avvertire' è l'ordine che Jomart Toqaev ha dato alla polizia per la repressi… - rimmon1971 : RT @giusmo1: Kazakistan, il presidente Tokayev dà l'ordine di 'sparare per uccidere' contro i manifestanti -