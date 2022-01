Kazakistan, l'ora del pugno di ferro. Il presidente: 'Fuoco sui manifestanti' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Forte del sostegno russo Tokayev rifiuta mediazioni con i manifestanti e annuncia: 'sparate per uccidere, senza preavviso' secondo le opposizioni le vittime sarebbero già centinaia. Cina a sostegno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Forte del sostegno russo Tokayev rifiuta mediazioni con ie annuncia: 'sparate per uccidere, senza preavviso' secondo le opposizioni le vittime sarebbero già centinaia. Cina a sostegno ...

Poghos2003 : @ProItalia_org Ci aggiungerei le varie guerre democratiche e rivoluzioni colorate in Afghanistan, Iraq, Libia, Siri… - Lucios1971 : RT @WWFitalia: Le #tigri in Kazakistan si sono estinte più di 70 anni fa Ora 61 cervi di Bukhara sono stati liberati nella riserva Ile-Ba… - GiovanniMario12 : RT @WWFitalia: Le #tigri in Kazakistan si sono estinte più di 70 anni fa Ora 61 cervi di Bukhara sono stati liberati nella riserva Ile-Ba… - FortunatoNarde1 : RT @fortnardelli: Corriere: 'Kazakistan, l'ordine del presidente 'sparate a vista senza preavviso'' Italia: ' mirate solo ai novax...per o… - minavizovic : @DiegoFusaro La Russia che ora è in Kazakistan? -