Kazakistan, le proteste non si fermano. L’ordine del presidente: «Uccidete i manifestanti» (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Ho dato ordine all’esercito e alle forze di sicurezza di aprire il fuoco e uccidere i manifestanti». Sono le parole pronunciate dal presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev. Da ora in poi l’esercito avrà il potere di sparare ai manifestanti per sedare le proteste che da domenica scorsa stanno attraversando il Paese. La situazione, ha detto il presidente, si è «stabilizzata, ma i terroristi continuano a danneggiare la proprietà statale e privata e ad usare armi contro i cittadini». Non ci sarebbe dunque spazio per la mediazione, come invece richiesto dagli interlocutori internazionali: «Che tipo di colloqui possiamo tenere con criminali e assassini?», ha detto Tokayev in un discorso televisivo, riportato dalla Bbc. Il presidente ha promesso «l’eliminazione dei ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Ho dato ordine all’esercito e alle forze di sicurezza di aprire il fuoco e uccidere i». Sono le parole pronunciate daldel, Kassym-Jomart Tokayev. Da ora in poi l’esercito avrà il potere di sparare aiper sedare leche da domenica scorsa stanno attraversando il Paese. La situazione, ha detto il, si è «stabilizzata, ma i terroristi continuano a danneggiare la proprietà statale e privata e ad usare armi contro i cittadini». Non ci sarebbe dunque spazio per la mediazione, come invece richiesto dagli interlocutori internazionali: «Che tipo di colloqui possiamo tenere con criminali e assassini?», ha detto Tokayev in un discorso televisivo, riportato dalla Bbc. Ilha promesso «l’eliminazione dei ...

