Kazakistan, l'assalto alla tv in fiamme. Il governo: «Massima allerta antiterrorismo» – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sono giorni di violenza e di sangue in Kazakistan, dove l'ultima notizia è quella dell'assalto all'edificio dell'emittente radiotelevisiva internazionale "Mir 24" ad Almaty. La struttura è in fiamme così come riportato dalle immagini dello stesso canale radiotelevisivo. Dopo aver sequestrato il palazzo, i manifestanti hanno tentato di forzare una trasmissione in diretta prima di distruggere l'ufficio e le attrezzature. I dipendenti del canale invece sono stati tutti evacuati in sicurezza. «L'ordine costituzionale è stato ristabilito in tutte le regioni del Kazakistan», ha detto il presidente Kassym-Jomart Tokayev, «ma è necessario proseguire le operazioni di antiterrorismo fino alla completa distruzione dei militanti». Da tre giorni il Paese è scenario di una rivolta popolare a ...

