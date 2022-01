Kazakistan, inviate nel paese forze a guida russa (Di venerdì 7 gennaio 2022) forze a guida russa sono arrivate in Kazakistan su richiesta del governo autoritario del paese centro-asiatico. L'afferma oggi la BBC, dando conto della violenta repressione delle proteste anti-governative iniziate domenica scorsa nella capitale economica di Almaty e allargatesi a macchia d'olio nel paese.Il network britannico ha anche dato conto e mostrato video di una violenta sparatoria nella notte ad Almaty, mentre ufficiali governativi hanno parlato di morti sia tra gli agenti di polizia sia tra i manifestanti. Le proteste sono iniziate in seguito a un repentino incremento dei prezzi dei combustibili e hanno catalizzato la protesta contro il governo del presidente Kassym-Jomart Tokaev, il quale dal canto suo ha accusato "terroristi" addestrati all'estero come responsabili delle ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 7 gennaio 2022)sono arrivate insu richiesta del governo autoritario delcentro-asiatico. L'afferma oggi la BBC, dando conto della violenta repressione delle proteste anti-governative iniziate domenica scorsa nella capitale economica di Almaty e allargatesi a macchia d'olio nel.Il network britannico ha anche dato conto e mostrato video di una violenta sparatoria nella notte ad Almaty, mentre ufficiali governativi hanno parlato di morti sia tra gli agenti di polizia sia tra i manifestanti. Le proteste sono iniziate in seguito a un repentino incremento dei prezzi dei combustibili e hanno catalizzato la protesta contro il governo del presidente Kassym-Jomart Tokaev, il quale dal canto suo ha accusato "terroristi" addestrati all'estero come responsabili delle ...

