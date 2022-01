Kazakistan, il presidente Tokayev ordina di «Sparare sui manifestanti senza preavviso» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha dato ordine di Sparare contro i manifestanti. «Ho ordinato alle forze di sicurezza di aprire il fuoco senza avvertimento», ha detto Tokayev... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilkazako Kassym-Jomartha dato ordine dicontro i. «Hoto alle forze di sicurezza di aprire il fuocoavvertimento», ha detto...

