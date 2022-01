Kazakistan, il presidente ordina di sparare ai manifestanti: 26 morti e oltre 3mila arrestati. Media: “Nazarbayev fuggito dal Paese” (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’intervento di 2.500 membri delle forze di pace del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) trasforma le rivolte in Kazakistan ancor di più in un affare che coinvolge le grandi potenze mondiali, su tutte Russia e Cina. Ma il sostegno ricevuto dal presidente Kassym-Jomart Tokayev non è bastato a frenare le proteste di piazza, con il numero delle vittime e degli arresti che continua a salire. Secondo il ministero dell’Interno kazako, stamattina erano oltre 3mila le persone finite in manette, mentre 26 manifestanti sono stati uccisi dal fuoco delle forze di sicurezza che, da parte loro, contano altre 18 vittime e 748 feriti. Una vera e propria guerriglia alimentata anche dall’ordine del capo dello Stato ad aprire il fuoco sui manifestanti e a sparare per uccidere quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’intervento di 2.500 membri delle forze di pace del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) trasforma le rivolte inancor di più in un affare che coinvolge le grandi potenze mondiali, su tutte Russia e Cina. Ma il sostegno ricevuto dalKassym-Jomart Tokayev non è bastato a frenare le proteste di piazza, con il numero delle vittime e degli arresti che continua a salire. Secondo il ministero dell’Interno kazako, stamattina eranole persone finite in manette, mentre 26sono stati uccisi dal fuoco delle forze di sicurezza che, da parte loro, contano altre 18 vittime e 748 feriti. Una vera e propria guerriglia alimentata anche dall’ordine del capo dello Stato ad aprire il fuoco suie aper uccidere quelli ...

