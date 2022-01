Kazakistan come Siria e Bielorussia? Per la narrazione russa sì (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, ha detto pubblicamente di aver dato ordine alle autorità di usare le armi contro quelli che chiama “terroristi”. Il caro dei prezzi del Gpl ha solo fatto da miccia, le proteste sono esplose contro il sistema politico che da anni vessa il Paese, dove Nursultan Nazarbayev, “il sultano di luce” per tre decenni autocrate del Kazakistan, ha ancora un ruolo attivo nel gestire leadership ed élite. La dichiarazione di Tokayev segue una narrazione piuttosto nota: coloro che protestano, sono “terroristi”. L’assenza di discriminazione tra gruppi armati – anche islamico radicali – che hanno approfittato della situazione e i semplici cittadini esasperati è un elemento utile per aumentare la repressione. Mancata distinzione aiutata anche dai furti alle armerie organizzati dai manifestanti. Qualcosa di simile faceva la ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, ha detto pubblicamente di aver dato ordine alle autorità di usare le armi contro quelli che chiama “terroristi”. Il caro dei prezzi del Gpl ha solo fatto da miccia, le proteste sono esplose contro il sistema politico che da anni vessa il Paese, dove Nursultan Nazarbayev, “il sultano di luce” per tre decenni autocrate del, ha ancora un ruolo attivo nel gestire leadership ed élite. La dichiarazione di Tokayev segue unapiuttosto nota: coloro che protestano, sono “terroristi”. L’assenza di discriminazione tra gruppi armati – anche islamico radicali – che hanno approfittato della situazione e i semplici cittadini esasperati è un elemento utile per aumentare la repressione. Mancata distinzione aiutata anche dai furti alle armerie organizzati dai manifestanti. Qualcosa di simile faceva la ...

