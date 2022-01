Kazakistan, 26 morti, 18 feriti e oltre 3mila arresti: il tragico bilancio della protesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) 26 morti e 18 feriti. Questo il bilancio delle proteste in Kazakistan diffuso dal ministero dell’Interno, che ha definito la repressione “operazione antiterrorismo” e ha chiamato i manifestanti “criminali armati” e “delinquenti”. oltre 3mila persone sono finite in manette. LEGGI ANCHE: L’Australia respinge Djokovic: l’atleta presenta un ricorso e la Serbia convoca ambasciatore australiano Nelle L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) 26e 18. Questo ildelle proteste indiffuso dal ministero dell’Interno, che ha definito la repressione “operazione antiterrorismo” e ha chiamato i manifestanti “criminali armati” e “delinquenti”.persone sono finite in manette. LEGGI ANCHE: L’Australia respinge Djokovic: l’atleta presenta un ricorso e la Serbia convoca ambasciatore australiano Nelle L'articolo proviene da Inews24.it.

