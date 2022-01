Kazakistan, 26 manifestanti uccisi dalle forze dell’ordine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ministero dell’interno kazako ha diffuso la notizia della morte di 26 manifestanti in quella che ha chiamato “un’operazione anti-terrorismo”. Sono stati arrestati, secondo le autorità kazake, più di 3000 “delinquenti” e ferite 18 persone “armate”. Morti , secondo il governo del Kazakistan, 18 agenti di cui 2 ritrovati decapitati. Intervenuto anche un contingente russo per riportare l’ordine nel paese. Kazakistan, morti 26 manifestanti Continuano gli scontri in Kazakistan scatenati dall’aumento del costo del Gpl. Le autorità kazake hanno ripreso il controllo del municipio e del palazzo presidenziale di Almaty. Qui, come Akatay e Aktobe, è chiuso l’aeroporto devastato e saccheggiato. Con l‘intervento di un contingente russo sono state “liberate e poste sotto maggiore protezione” tutte le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il ministero dell’interno kazako ha diffuso la notizia della morte di 26in quella che ha chiamato “un’operazione anti-terrorismo”. Sono stati arrestati, secondo le autorità kazake, più di 3000 “delinquenti” e ferite 18 persone “armate”. Morti , secondo il governo del, 18 agenti di cui 2 ritrovati decapitati. Intervenuto anche un contingente russo per riportare l’ordine nel paese., morti 26Continuano gli scontri inscatenati dall’aumento del costo del Gpl. Le autorità kazake hanno ripreso il controllo del municipio e del palazzo presidenziale di Almaty. Qui, come Akatay e Aktobe, è chiuso l’aeroporto devastato e saccheggiato. Con l‘intervento di un contingente russo sono state “liberate e poste sotto maggiore protezione” tutte le ...

